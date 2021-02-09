Логинов выйдет на старт спринтерской гонки ЧМ в золотой майке

Организаторы чемпионата мира по биатлону подготовили сюрприз для спортсменов и болельщиков. На турнире в Поклюке будут использованы золотые майки для биатлонистов, которые наденут действующие чемпионы в каждой из дисциплин, сообщает IBU.

Так, в золотом будет стартовать россиянин Александр Логинов. В 2020 году он стал чемпионом мира в спринте.

Остальные российские биатлонисты выступят в комбинезонах без флага России. Команда будет использовать аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Вместо флага РФ будет нашит монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР).

Первой гонкой турнира станет смешанная эстафета. Старт состоится 10 февраля в 17.00.

Действующие чемпионы мира по биатлону