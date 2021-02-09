Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный старт-лист на смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке. Гонка состоится 10 февраля и начнётся в 17.00 по московскому времени.
Сборная России под названием RBU будет стартовать с первого ряда стартовой решётки под первым номером. Вместе с россиянами будут стартовать Норвегия и Франция.
Участие в эстафете примут 27 команд. Стартовые составы сборных станут известны позже.
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