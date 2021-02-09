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Стала известна стартовая решётка смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный старт-лист на смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке. Гонка состоится 10 февраля и начнётся в 17.00 по московскому времени.

Сборная России под названием RBU будет стартовать с первого ряда стартовой решётки под первым номером. Вместе с россиянами будут стартовать Норвегия и Франция.

Участие в эстафете примут 27 команд. Стартовые составы сборных станут известны позже.

Смешанная эстафета на ЧМ по биатлону

  • Ряд 1: Россия (RBU), Норвегия, Франция.
  • Ряд 2: Белоруссия, Германия, Швейцария.
  • Ряд 3: Италия, Финляндия, США.
  • Ряд 4: Украина, Австрия, Польша.
  • Ряд 5: Швеция, Чехия, Канада.
  • Ряд 6: Эстония, Словения, Япония.
  • Ряд 7: Латвия, Словакия, Казахстан.
  • Ряд 8: Литва, Румыния, Бельгия.
  • Ряд 9: Молдавия, Болгария, Корея.
Автор: Артём Пермяков
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