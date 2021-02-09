Губерниеву разрешили использовать флаг России на ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил журналистам использовать российскую национальную символику во время чемпионата мира по биатлону. Вместе с тем, передавать флаг спортсменам запрещено.

В IBU уточнили, что санкции WADA не предполагают запрета для журналистов, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Российским спортсменам по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), подтверждённого Спортивным арбитражным судом (CAS) использовать флаг и гимн России запрещено.

Кроме того, российская команда на ЧМ будет называться RBU (Russian Biathlon Union). Вместо флага будет использоваться логотип СБР, а во время церемоний награждения в случае победы россиян будет звучать гимн IBU.