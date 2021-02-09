Норвежцы объяснили, почему не поставили Тарьея Бё на смешанную эстафету

Менеджер сборной Норвегии по биатлону Арне Ботнан объяснил, как в команде был выбран состав на смешанную эстафету. В первой гонке чемпионата мира выступят Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Ройселанн.

В состав команды не попал Тарьей Бё. Биатлонист с иронией заявил, что хотел бы выступать за другую команду.

"Мы не могли не заявить Легрейда, который одержал несколько побед в этом сезоне. Но это приятная головная боль", — приводит NRK слова Ботнана.

Смешанная эстафета состоится 10 февраля и начнётся в 17.00.