Норвежцы объяснили, почему не поставили Тарьея Бё на смешанную эстафету

Менеджер сборной Норвегии по биатлону Арне Ботнан объяснил, как в команде был выбран состав на смешанную эстафету. В первой гонке чемпионата мира выступят Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Ройселанн.
В состав команды не попал Тарьей Бё. Биатлонист с иронией заявил, что хотел бы выступать за другую команду.
"Мы не могли не заявить Легрейда, который одержал несколько побед в этом сезоне. Но это приятная головная боль", — приводит NRK слова Ботнана.
Смешанная эстафета состоится 10 февраля и начнётся в 17.00.
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