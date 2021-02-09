"Спартак" подал иск в суд на "Тамбов" на 2,6 млн

Футбольный клуб "Спартак" подал иск о взыскании 2,6 млн рублей с "Тамбова". Дело рассмотрит арбитражный суд Москвы, сообщает "РИА Новости".

Иск поступил в суд 8 февраля. Основания для рассмотрения дела пока не сообщаются. Исковое заявление пока не принято.

"Тамбов" ранее подал заявление о банкротстве. Из-за процессуальных нарушений иск оставлен без движения. Задолженность тамбовского клуба составляет 537 млн рублей.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выделила "Тамбову" 51 млн рублей. Также сообщалось, что клубы РПЛ окажут помощь тамбовской команде. Несмотря на это, клуб может сняться с чемпионата России.

Откуда долг "Тамбова"

Директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов рассказал, почему "Спартак" подал иск к "Тамбову". По его словам, тамбовский клуб задолжал за пользование базой в Тарасовке.