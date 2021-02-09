Одно из ведущих мировых спортивных изданий France Football опубликовало на обложке нового номера фотоколлаж Лионеля Месси в футболке "ПСЖ".
"Секретный козырь "ПСЖ", — так подписана обложка France Football.
Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe— MailOnline Sport (@MailSport) February 8, 2021
Аргентинец выступает в составе "Барселоны". Действующий контракт между сторонами заканчивается в июне этого года. Месси имеет право вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны парижан. Аргентинец может согласиться на контракт с "ПСЖ" и воссоединиться с нападающим Неймаром.
Испанские СМИ раскрыли детали соглашения аргентинца с "Барселоной". Аргентинец якобы зарабатывает 75 млн евро за сезон после вычета налогов.
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