France Football поместил на обложку Месси в форме "ПСЖ"

Одно из ведущих мировых спортивных изданий France Football опубликовало на обложке нового номера фотоколлаж Лионеля Месси в футболке "ПСЖ".

"Секретный козырь "ПСЖ", — так подписана обложка France Football.

Is Lionel Messi PSG bound? Barcelona ace pictured in PSG shirt on France Football front cover 'with Neymar attracting him' ahead of Manchester City https://t.co/9aFDJy3qIe — MailOnline Sport (@MailSport) February 8, 2021

Аргентинец выступает в составе "Барселоны". Действующий контракт между сторонами заканчивается в июне этого года. Месси имеет право вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны парижан. Аргентинец может согласиться на контракт с "ПСЖ" и воссоединиться с нападающим Неймаром.

Испанские СМИ раскрыли детали соглашения аргентинца с "Барселоной". Аргентинец якобы зарабатывает 75 млн евро за сезон после вычета налогов.