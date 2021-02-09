В Мельбурне российские теннисисты провели матчи первого круга турнира Большого шлема Australian Open. В следующий раунд прошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Роман Сафиуллин проведёт свой матч первого круга против белоруса Ильи Ивашко позже.
Во втором круге Карацев встретится с белорусом Егором Герасимовым, Рублёв сыграет против бразильца Тьяго Монтейро. Соперники Медведева и Хачанова определятся позже.
В женской сетке удачно первый раунд преодолели Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова.
Прекратили борьбу на турнире Маргарита Гаспарян, Анастастия Павлюченкова, Валерия Савиных, Вера Звонарёва и Анна Блинкова.
Во втором круге Кузнецова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, Самсонова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Потапова — против венгерки Тимеи Бабош, Касаткина — с белоруской Ариной Соболенко. Грачёва и Кудерметова проведут очный поединок.
Александрова узнает соперницу позже.
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