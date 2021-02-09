Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Захарова раскрыла "тайну" о западных партнёрах России
Доктор Мясников: "Икота может быть симптом опасного заболевания"
"Спартак" подал иск в суд на "Тамбов" на 2,6 млн
"Япония моргнёт первой": жители страны обсуждают островной спор с КНР
Биолог назвала погоду, которая убивает короноавирус
Власти Флориды столкнулись с хакером: могли пострадать 15 тысяч человек
Бабушку подозревают в убийстве двухлетней внучки в Орске
Хайпбисты против врачей. Как критика превращается в критиканство
Депутат Рады раскрыл причины "нелюбви" Зеленского к "Спутнику V"

Australian Open: Медведев, Касаткина и ещё девять россиян во 2-м круге

Спорт » Одиночные виды » Теннис

В Мельбурне российские теннисисты провели матчи первого круга турнира Большого шлема Australian Open. В следующий раунд прошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

Australian Open: Медведев, Касаткина и ещё девять россиян во 2-м круге

Роман Сафиуллин проведёт свой матч первого круга против белоруса Ильи Ивашко позже.

Во втором круге Карацев встретится с белорусом Егором Герасимовым, Рублёв сыграет против бразильца Тьяго Монтейро. Соперники Медведева и Хачанова определятся позже.

Australian Open 2021 (мужчины)

  • Аслан Карацев — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4. Егор Герасимов (Бел).
  • Андрей Рублёв — Янник Хофман (Германия) — 6:3, 6:3, 6:4. Тьяго Монтейро (Браз).
  • Даниил Медведев — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4.
  • Карен Хачанов — Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.
  • Роман Сафиуллин — Илья Ивашко (Белоруссия).

В женской сетке удачно первый раунд преодолели Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова.

Прекратили борьбу на турнире Маргарита Гаспарян, Анастастия Павлюченкова, Валерия Савиных, Вера Звонарёва и Анна Блинкова.

Во втором круге Кузнецова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, Самсонова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Потапова — против венгерки Тимеи Бабош, Касаткина — с белоруской Ариной Соболенко. Грачёва и Кудерметова проведут очный поединок.

Александрова узнает соперницу позже.

Australian Open 2021 (женщины)

  • Екатерина Александрова — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:4.
  • Светлана Кузнецова — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2.
  • Гарбинье Мугуруса (Испания) — Маргарита Гаспарян — 6:4, 6:0.
  • Людмила Самсонова — Паула Бадоса (Испания) — 6:7, 7:6, 7:5.
  • Наоми Осака (Япония) — Анастасия Павлюченкова — 6:1, 6:2.
  • Дарья Касаткина — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:4.
  • Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных — 6:2, 4:6, 7:6.
  • Анастасия Потапова — Элисон Риске (США) — 6:2, 6:1.
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Вера Звонарёва — 4:6, 6:4, 6:4.
  • Варвара Грачёва — Анна Блинкова — 6:1, 3:6, 7:6.
  • Вероника Кудерметова — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:6.
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
"Япония моргнёт первой": жители страны обсуждают островной спор с КНР
France Football поместил на обложку Месси в форме "ПСЖ"
Биолог назвала погоду, которая убивает короноавирус
Власти Флориды столкнулись с хакером: могли пострадать 15 тысяч человек
Бабушку подозревают в убийстве двухлетней внучки в Орске
Хайпбисты против врачей. Как критика превращается в критиканство
Депутат Рады раскрыл причины "нелюбви" Зеленского к "Спутнику V"
Australian Open: Медведев, Касаткина и ещё девять россиян во 2-м круге
"Калашников" создал оружие для хипстеров
Приплыли: в Счётной палате отчитались о провале Водной стратегии РФ
Популярное
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.

После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Здоровье и профилактика
Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта
Бывший СССР
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Усам Оздемиров Рынку жилья "сносит крышу" из-за ипотечного бума Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выборы в Госдуму потребуют больше агитпропа Василий Амирджанов Олег Артюков После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно Олег Артюков
Политика. Новости и аналитика
Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Мир. Новости мира
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников