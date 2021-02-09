Australian Open: Медведев, Касаткина и ещё девять россиян во 2-м круге

В Мельбурне российские теннисисты провели матчи первого круга турнира Большого шлема Australian Open. В следующий раунд прошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

Роман Сафиуллин проведёт свой матч первого круга против белоруса Ильи Ивашко позже.

Во втором круге Карацев встретится с белорусом Егором Герасимовым, Рублёв сыграет против бразильца Тьяго Монтейро. Соперники Медведева и Хачанова определятся позже.

Australian Open 2021 (мужчины)

Аслан Карацев — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4. Егор Герасимов (Бел).

Андрей Рублёв — Янник Хофман (Германия) — 6:3, 6:3, 6:4. Тьяго Монтейро (Браз).

Даниил Медведев — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4.

Карен Хачанов — Александар Вукич (Австралия) — 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.

Роман Сафиуллин — Илья Ивашко (Белоруссия).

В женской сетке удачно первый раунд преодолели Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова.

Прекратили борьбу на турнире Маргарита Гаспарян, Анастастия Павлюченкова, Валерия Савиных, Вера Звонарёва и Анна Блинкова.

Во втором круге Кузнецова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, Самсонова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Потапова — против венгерки Тимеи Бабош, Касаткина — с белоруской Ариной Соболенко. Грачёва и Кудерметова проведут очный поединок.

Александрова узнает соперницу позже.

Australian Open 2021 (женщины)