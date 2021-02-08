Власти Самарской области резко сократили бюджет "Крыльев Советов"

Самарские "Крылья Советов" получат из бюджета региона почти в два раза меньше средств, чем в прошлом году. Спонсирование футбольного клуба снизится до 600 млн рублей, сообщает "РБ Спорт".

В 2020 году "Крылья Советов" получили из бюджета Самарской области 1,1 млрд рублей. Генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий не назвал точной цифры по бюджету, но подтвердил информацию о сокращении.

"То, что где-то витает, близко к правде. Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые", — заявил Калакуцкий.

"Крылья Советов" являются претендентами на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В турнирной таблице ФНЛ команда занимает второе место.

"Нижний Новгород" — 58 очков. "Крылья Советов" — 55. "Оренбург" — 54. "Торпедо" — 53. "Алания" — 49. "Велес" — 49.

Чемпионат ФНЛ возобновится 27 февраля. Команды весной проведут 16 туров.