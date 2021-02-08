Драчёв поддержал Губерниева в ситуации с открытым письмом

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв в разговоре с "Правдой.Ру" разобрал ситуацию вокруг открытого письма в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

В обращении, под которым подписались семеро ветеранов биатлона, говорится, что Губерниев своими высказываниями оскорбляет спортсменов. По мнению Драчёва, на самом деле это не так.

"Я не думаю, что Дмитрий имеет цель кого-то обвинить и высказать о ком-то плохие слова. Здесь больше, наверное, эмоций. Эмоции в биатлоне всегда зашкаливают. Плюс все-таки Дмитрий находится на острие. Бывают где-то моменты, может быть, где эмоционально можно и сдержаться, но это придает свою специфику спорту. Я всегда говорил и говорю, что Дмитрий Губерниев является тем лицом биатлона, который сделал сейчас огромные рейтинги этому виду спорта буквально за последние 10-15 лет. Это вид спорта №1 по зиме, в том числе с поддержкой Дмитрия Губерниева с его огромной энергией, силой и теми эмоциональными моментами, когда она всю страну радуется нашим победам… Он превозносит эти победы на самый высокий уровень так же, как и неудачи. Да, может быть, есть момент, можно и сдержаться, и говорить о том, что неправильно где-то кого-то поставили или тренеры неправильно отреагировали, сделали не тот выбор. Но это комментатор, поэтому он имеет право на свои высказывания", — заявил Драчёв.

"Не самое лучшее время для открытого письма"

Драчёв заявил, что есть вероятность того, что не все подписавшиеся под письмом точно знают его содержание. Кроме того, для такого обращения выбрано не самое лучшее время, так как послезавтра начинается чемпионат мира.

"Скорее всего, получится, что многие, кто в этом письме указаны, вообще это письмо не читали, не видели. В целом, прикрываясь большим количеством имен наших великих спортсменов, кто-то хочет сделать этот очередной неприятный момент для биатлона. Не самое лучшее время выбрано. Все-таки чемпионат мира через день начинается. И консолидация сил для нас была бы здесь важнее, чем вот эти не знаю для кого интересные раздоры внутри биатлона. Это такая очередная бомба, брошенная кем-то внутри биатлона. Совсем некрасивая ситуация, на мой взгляд, ни во время, ни к месту и совсем не по делу. Нужно собирать силы и готовить команду, нужно работать на благо российского биатлона, спорта, в целом. А сейчас опять начинается вытягивание каких-то личных интересов кого-то. Я не знаю, кто писал это письмо. Но уверяю вас, в конечном итоге окажется, что там просто никого, может быть, и нет", — сказал Драчёв.

"Один из лучших комментаторов в стране"

В открытом письме говорится, что высказывания Губерниева затронули чувства бывших биатлонистов Александра Тихонова, Анфисы Резцовой, Павла Ростовцева, а также членов сборной России Евгения Гараничева, Антона Бабикова и других.

По мнению Драчёва, Губерниев высказывает своё личное мнение и имеет на это право. Слова комментатора не являются официальной позицией телеканала.