Канделаки отреагировала на открытое письмо Губерниеву

Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки высказала свою позицию по поводу открытого письма, которое сегодня опубликовали ветераны биатлона посредством сайта олимпийского чемпиона Александра Тихонова в адрес Дмитрия Губерниева.

В письме Тихонов и другие подписанты обвинили комментатора в постоянных оскорблениях российских биатлонистов.

Канделаки сравнила открытое письмо с доносом. По её мнению, каждый из подписавших обращение мог переговорить с Губерниевым лично. Гендиректор "Матч ТВ" отметила, что со стороны Александра Тихонова было уже много писем и обращений.

"Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать. И смотрим чемпионат мира по биатлону-2021 на "Матч ТВ". С комментариями одного из самых искренних и неравнодушных к нашим спортсменам людей", — написала Канделаки в Telegram.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В первый день состоится смешанная эстафета.