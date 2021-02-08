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Канделаки отреагировала на открытое письмо Губерниеву

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки высказала свою позицию по поводу открытого письма, которое сегодня опубликовали ветераны биатлона посредством сайта олимпийского чемпиона Александра Тихонова в адрес Дмитрия Губерниева.

Канделаки отреагировала на открытое письмо Губерниеву

В письме Тихонов и другие подписанты обвинили комментатора в постоянных оскорблениях российских биатлонистов.

Канделаки сравнила открытое письмо с доносом. По её мнению, каждый из подписавших обращение мог переговорить с Губерниевым лично. Гендиректор "Матч ТВ" отметила, что со стороны Александра Тихонова было уже много писем и обращений.

"Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать. И смотрим чемпионат мира по биатлону-2021 на "Матч ТВ". С комментариями одного из самых искренних и неравнодушных к нашим спортсменам людей", — написала Канделаки в Telegram.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В первый день состоится смешанная эстафета.

Автор: Артём Пермяков
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