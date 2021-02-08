Роднина о Кубке Первого канала: "Не "Ледниковый период"

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала идею проведения Кубка Первого канала. Депутат Госдумы заявила, что ей понравился формат турнира.
Роднина посмотрела командные соревнования фигуристов не полностью — только выступления в женском катании. Олимпийская чемпионка отметила, что это настоящий спорт, а не шоу, как "Ледниковый период".
"Это замечательная идея, потрясающая даже. Это настоящее, хорошее фигурное катание, не шоу, не "Ледниковый период", а истинное фигурное катание на высоком уровне", — приводит Sport24 слова Родниной.
Кубок Первого канала прошёл в Москве с 5 по 7 февраля. Команда Алины Загитовой победила сборную Евгении Медведевой.
В составе победителей выступали:
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