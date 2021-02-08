"Подавитесь": Губерниев ответил на открытое письмо ветеранов

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на открытое письмо ветеранов биатлона. Сегодня на сайте олимпийского чемпиона Александра Тихонова появилось обращение, в котором прославленные биатлонисты обвинили журналиста в оскорблении спортсменов и тренеров.

Губерниев отметил, что письмо написано в лучших традициях, а такие же люди в советское время травили Ахматов, Зощенко и Пастернака.

"Ярлыки, обращения к трудящимся! Враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны", — написал Губерниев в Telegram.

Также журналист добавил, что Анатолия Алябьева на самом деле нет среди подписантов письма.

"Товарищ Новосельцев опять врет", — намекнул Губерниев на Тихонова.

Губерниев отметил, что появление письма — хороший пиар перед стартом чемпионата мира по биатлону. В среду, 10 февраля, в Поклюке состоится смешанная эстафета.