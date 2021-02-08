Суд вынес новый приговор Широкову

Преображенский суд Москвы отменил приговор предыдущей инстанции по делу футболиста Романа Широков. Экс-игрок сборной России в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова.

Новый приговор вынесен с аналогичным наказанием для Широкова, но с некоторыми процессуальными изменениями. Широков признан виновным в совершении преступления по статье 115 УК РФ (часть 2, пункт "а") "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".