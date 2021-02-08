Суд вынес новый приговор Широкову

Преображенский суд Москвы отменил приговор предыдущей инстанции по делу футболиста Романа Широков. Экс-игрок сборной России в августе избил футбольного судью Никиту Данченкова.
Новый приговор вынесен с аналогичным наказанием для Широкова, но с некоторыми процессуальными изменениями. Широков признан виновным в совершении преступления по статье 115 УК РФ (часть 2, пункт "а") "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".
"Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Гражданский иск удовлетворен частично, Широкова в пользу потерпевшего взыскано 100 тысяч рублей", - приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы суда.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?