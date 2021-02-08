Губерниев предложил Семенович и Быстрову встать в пару

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перепалку бывшего футболиста Владимира Быстрова и экс-фигуристки Анны Семенович. Конфликт возник после слов игрока о размере груди певицы.

Быстров в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Семенович могла бы остаться в фигурном катании, но для этого ей нужно было "отрезать сиськи". Певицу возмутили слова футболиста и она выступила к нему с обращением в Instagram. Семенович заявила, что Быстрову "стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю".

Губерниев заявил, что ему наплевать на конфликт Быстрова и Семенович.

"Я еще не успел оправиться от травмы руки певца Давы… Я переживаю, а тут еще Быстров с Семенович", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Комментатор пошутил, что певице и футболисту нужно поменяться полами, после чего встать в пару на шоу "Ледниковый период".