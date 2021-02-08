Суд в четвёртый раз рассмотрит дело Кокорина и Мамаева

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого подала кассационную жалобу на решение Мосгорсуда по их делу, которое было вынесено в августе. Футболисты и их друзья настаивают на реабилитации.

Дело Кокорина и Мамаева будет рассмотрено в четвёртый раз. В августе 2020 года Мосгорсуд пришёл к выводу, что к Мамаеву, Кокорину-младшему и Протасовицкому не может быть применена статья "Хулиганство".

В приговоре Александру Кокорину эту статью и тюремный срок на 1,5 года Мосгорсуд оставил. Остальным фигурантам дела реальные сроки были заменены исполнительными работами. Их признали виновными только в нанесении побоев.