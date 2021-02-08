Тарьей Бё признался, что хотел бы выступать за другую страну

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на пропуск смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. Тренерский штаб команды вместо него включил в состав на первую гонку турнира в Поклюке Струлу Легрейда.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что норвежцы заявили сильнейший состав на смешанную эстафету. По слова Бё-старшего, он не попал в команду из-за того, что одержал меньше побед в этом сезоне.

"Я очень хотел выступить. Сейчас тот случай, когда думаешь, что хотел бы выступать за другую страну. У других просто больше побед. Это сложная ситуация, но я сделал всё, что мог", - приводит NRK слова Тарьея.

Тарьей Бё занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Выше него младший брат Йоханнес и Струла Легрейд.

Смешанная эстафета состоится 10 февраля. Гонка начнётся в 17.00 по московскому времени.