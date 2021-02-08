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Медведев возглавил чемпионскую гонку перед Australian Open

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP.  Четвёртая ракетка мира набрал 500 очков на ATP Cup.

Медведев поочерёдно обыграл Диего Шварцмана (Аргентина), Кея Нисикори (Япония), Александра Зверева (Германия) и Маттео Берреттини (Италия). 

Российская команда выиграла турнир. Вместе с Медведевым выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. 

Медведев 9 февраля стартует на Australian Open. Россиянин сыграет против канадца Вашека Поспишила.

Чемпионская гонка ATP

  1. Даниил Медведев (Россия) - 500 очков.
  2. Маттео Берреттини (Италия) - 315.
  3. Андрей Рублёв (Россия) - 310.
  4. Хуберт Хуркач (Польша) - 295.
  5. Дэниэл Эванс (Великобритания) - 250.
Автор: Артём Пермяков
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