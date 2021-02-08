Медведев возглавил чемпионскую гонку перед Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP. Четвёртая ракетка мира набрал 500 очков на ATP Cup.
Медведев поочерёдно обыграл Диего Шварцмана (Аргентина), Кея Нисикори (Япония), Александра Зверева (Германия) и Маттео Берреттини (Италия).
Российская команда выиграла турнир. Вместе с Медведевым выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской.
Медведев 9 февраля стартует на Australian Open. Россиянин сыграет против канадца Вашека Поспишила.
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