Норвегия выставила сильнейший состав на смешанную эстафету ЧМ

Сборная Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону выступит сильнейшим составом. Гонку проведут Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марта Олсбу Ройселанн, сообщает NRK.

Гонка откроет соревнования в Поклюке. Биатлонисты стартуют 10 февраля в 17.00 (мск). В прямом эфире трансляция будет доступна на "Матч ТВ".

Состав российской команды пока неизвестен. Вероятно, участие в эстафете примут те же биатлонисты, которые одержали победу на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.