Норвегия выставила сильнейший состав на смешанную эстафету ЧМ

Сборная Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону выступит сильнейшим составом. Гонку проведут Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марта Олсбу Ройселанн, сообщает NRK.
Гонка откроет соревнования в Поклюке. Биатлонисты стартуют 10 февраля в 17.00 (мск). В прямом эфире трансляция будет доступна на "Матч ТВ".
Состав российской команды пока неизвестен. Вероятно, участие в эстафете примут те же биатлонисты, которые одержали победу на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
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