Москва впервые примет финал Кубка России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила место проведения финала Кубка России. Соревнования были запланированы в Великом Новгороде, но пройдут в столице страны.

Москва впервые примет финал Кубка России. Фигуристы выступят на арене "Мегаспорт" с 27 февраля по 2 марта. Медали во взрослом катании будут разыграны в первые два дня турнира, после чего в борьбу вступят юниоры.

Финал Кубка России станет отборочным этапом на чемпионат мира в Швеции.

В прошлом году золотые медали в финале завоевали Анастасия Гулякова, Макар Игнатов, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, танцевальный дуэт Анастасии Шпилевой и Григория Смирнова.