Губерниев призвал не восхвалять Головина после хет-трика

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик полузащитника "Монако" Александра Головина. Российский футболист забил три мяча за час игры против "Нима". Также он сделал результативную передачу. Встреча завершилась победой монегасков со счётом 4:3.

По мнению Губерниева, не стоит восхвалять Головина. Комментатор отметил, что в "Монако" ожидают именно такой игры от футболиста.

"Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.

"Монако" в 24-х матчах чемпионата Франции набрал 48 очков. Команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету Головина три гола и три результативные передачи.