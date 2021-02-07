Губерниев призвал не восхвалять Головина после хет-трика

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик полузащитника "Монако" Александра Головина. Российский футболист забил три мяча за час игры против "Нима". Также он сделал результативную передачу. Встреча завершилась победой монегасков со счётом 4:3.
По мнению Губерниева, не стоит восхвалять Головина. Комментатор отметил, что в "Монако" ожидают именно такой игры от футболиста.
"Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, потому что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.
"Монако" в 24-х матчах чемпионата Франции набрал 48 очков. Команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету Головина три гола и три результативные передачи.
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