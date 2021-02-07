Футболисту Александру Кокорину не очень везло во время игры за московский "Спартак". Такое мнение высказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

В конце января Кокорин покинул "Спартак", перейдя в "Фиорентину".

"Мы находимся на связи с руководством, так что для меня его отъезд не стал неожиданностью. К сожалению, Саше временами не везло в "Спартаке". Не секрет, что Кокорин приехал без подготовки, сборов и страдал из-за травм.

Конечно, я хотел бы использовать его чаще. Я верю своему игроку. Саша был честен со мной. Когда человек подходит ко мне и говорит, что не может играть из-за повреждения, то я доверяю ему на сто процентов", — отметил Тедеско.