Махачев прокомментировал убийство бывшего главы дагестанского села

С каждым днём в Махачкале становится всё меньше достойных мужчин. Так российский боец Ислам Махачев прокомментировал убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

Напомним, Капланов был убит в отделении полиции из-за земельного спора. Обвиняемые в его убийстве уже задержан, им является сотрудник полиции.