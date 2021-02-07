С каждым днём в Махачкале становится всё меньше достойных мужчин. Так российский боец Ислам Махачев прокомментировал убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.
Напомним, Капланов был убит в отделении полиции из-за земельного спора. Обвиняемые в его убийстве уже задержан, им является сотрудник полиции.
"Все знали и будут помнить тебя как настоящего мужчину! Очень жаль, что в нашем городе настоящих горцев и мужчин с каждым днем становится меньше", — написал Махачев в Instagram.
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