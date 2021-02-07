Национальная хоккейная лига в ближайшее время может приостановить регулярный чемпионат до завершения вакцинации всех игроков лиги. Об этом рассказал журналист New York Post Ларри Брукс.

"Если волны отсрочек и переносов продолжатся, а вспышки будут распространяться, то, вероятно, речь пойдет о приостановке сезона до завершения вакцинации и о переходе на расписание из 40 игр", — пояснил журналист.

"Мы сейчас живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни. В случае с НХЛ, какой смысл в том, чтобы игроки находились на расстоянии шести футов друг от друга в раздевалке, если они сидят рядом на скамейке и тяжело дышат? Это действительно кажется парадоксальным", — добавил Брукс.