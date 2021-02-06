Испанские политики удивились доходам Лионеля Месси

Зарплата Лионеля Месси в "Барселоне" по-настоящему шокировала испанских политиков. Об этом рассказал министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.

По его мнению, зарплаты футболистов необходимо снизить, однако сделать это невозможно.