Зарплата Лионеля Месси в "Барселоне" по-настоящему шокировала испанских политиков. Об этом рассказал министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.
По его мнению, зарплаты футболистов необходимо снизить, однако сделать это невозможно.
"Мы должны учитывать тот факт, что люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты", — отметил политик.
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