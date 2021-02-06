Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев жёстко раскритиковал смешанные единоборства.
По его мнению, последние годы в РФ быстро меняется мода на спортивные дисциплины. Щекутьев отметил, что ещё недавно среди молодёжи было популярно каратэ, затем ММА. Последним трендом были кулачные бои, которые генсек Федерации бокса хотел бы запретить.
"А что такое смешанные единоборства, UFC? Это в том числе неконтролируемое поведение людей как во время боя, так и вне его", - считает Щекутьев.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?