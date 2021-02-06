Генсек Федерации бокса подверг критике смешанные единоборства

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев жёстко раскритиковал смешанные единоборства.

По его мнению, последние годы в РФ быстро меняется мода на спортивные дисциплины. Щекутьев отметил, что ещё недавно среди молодёжи было популярно каратэ, затем ММА. Последним трендом были кулачные бои, которые генсек Федерации бокса хотел бы запретить.