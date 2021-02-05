Американская спортсменка Пейдж Ванзант спровоцировала потасовку с Британ Харт перед боем в рамках промоушена Bare Knuckle FC. Кулачный поединок женщин состоится в ночь на 6 февраля.
Ванзант и Харт повздорили во время дуэли взглядов. Пейдж взяла соперницу за горло и оттолкнула. Британ пыталась ответить кулаками, но организаторы не дали ей этого сделать. Харт нецензурно выругалась в адрес соперницы.
Видео потасовки Ванзант и Харт можно посмотреть в Instagram.
Ванзант называют самой сексуальной спортсменкой в смешанных единоборствах. Женщина заслужила такое звание после серии откровенных снимков в Instagram.
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