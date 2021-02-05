Секс-символ смешанных единоборств устроила потасовку перед турниром

Американская спортсменка Пейдж Ванзант спровоцировала потасовку с Британ Харт перед боем в рамках промоушена Bare Knuckle FC. Кулачный поединок женщин состоится в ночь на 6 февраля.

Ванзант и Харт повздорили во время дуэли взглядов. Пейдж взяла соперницу за горло и оттолкнула. Британ пыталась ответить кулаками, но организаторы не дали ей этого сделать. Харт нецензурно выругалась в адрес соперницы.

Видео потасовки Ванзант и Харт можно посмотреть в Instagram.

Ванзант называют самой сексуальной спортсменкой в смешанных единоборствах. Женщина заслужила такое звание после серии откровенных снимков в Instagram.