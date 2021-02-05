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Российские фигуристы не успели на самолёт из-за дебошира в туалете

Спорт » Фигурное катание

Российские фигуристы в Москве не успели сесть на рейс до Санкт-Петербурга. Спортсмены летели с пересадкой из Красноярска после юниорского чемпионата России.

В Красноярске один из пассажиров устроил дебош - мужчина закрылся в туалете и кричал, что так он пытается спасти свою жизнь. Нарушитель порядка хотел, чтобы самолёт подняли в воздух, когда он находился в уборной, сообщает Sport24.

Бортпроводники не смогли переубедить пассажира и вызвали полицию. Через полчаса мужчину достали из самолёта. Из-за инцидента фигуристы не успели на пересадку в Москве.

Авиакомпания предоставила им билеты на следующий рейс в Санкт-Петербург, задержка составит около пяти часов.

Автор: Артём Пермяков
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