Черчесов настаивает на вакцинации всех футболистов сборной России

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы все игроки, находящиеся в основной обойме команды, привились от коронавируса COVID-19. Наставник рассчитывает, что футболисты смогут получить вакцину до мартовских матчей команды, сообщает "СЭ".

Пожелание Черчесова - это настоятельная рекомендация для футболистов. Исключать из состава сборной России без вакцины никого не будут.

Ранее Черчесов прошёл вакцинацию российской разработкой центра Гамалеи "Спутник V". С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19.