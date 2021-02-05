Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен 6 февраля выступит в 10-километровой лыжной гонке в финском Пюхяярви. 38-летняя спортсменка планирует принять участие в чемпионате Финляндии в марте.
"Для участия в чемпионате мира мне нужно пробежать несколько гонок, чтобы потом добраться до финиша в марафоне, сохранив достоинство", - приводит Yle слова Мякяряйнен.
Кайса завершила карьеру биатлонистки после сезона-2020/21. В активе спортсменки:
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