Чемпионка мира по биатлону Мякяряйнен заявилась в лыжные гонки

Чемпионка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен 6 февраля выступит в 10-километровой лыжной гонке в финском Пюхяярви. 38-летняя спортсменка планирует принять участие в чемпионате Финляндии в марте.

"Для участия в чемпионате мира мне нужно пробежать несколько гонок, чтобы потом добраться до финиша в марафоне, сохранив достоинство", - приводит Yle слова Мякяряйнен.

Кайса Мякяряйнен

Кайса завершила карьеру биатлонистки после сезона-2020/21. В активе спортсменки: