Российским хоккеистам разрешили выступать на ЧМ под "Катюшу"

Федерация хоккея России (ФХР) будет использовать во время чемпионата мира-2021 в Латвии песню "Катюша". По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) сборная России на крупных международных турнирах до декабря 2022 года будет выступать без национальной символики.

"Гимном будет "Катюша". Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", — приводит ТАСС слова источника в ФХР.

Точное решение по гимну, флагу и форме сборной России будет принят на совете Международной федерации хоккея (IIHF) 10 февраля.

Во время чемпионата мира гимн включается в честь победителя после матча. Сборная России на турнире в Латвии сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Дании, Словакии и Великобритании.