Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна России

Российская автомобильная федерация (РАФ) сообщила, что российский гонщик Никита Мазепин не сможет использовать флаг и гимн России во время выступлений в "Формуле-1". Пилот в этом году дебютирует в "Королевских гонках" в составе команды "Хаас".

В РАФ отметили, что "Формула-1" считается чемпионатом мира, поэтому на гонки распространяется решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против России.

"Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины", — приводит "РИА Новости" заявление РАФ.

Сезон "Формулы-1" должен стартовать 28 марта этапом в Бахрейне.