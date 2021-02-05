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Губерниев заявил, что Гараничев не должен ехать на чемпионат мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонист Евгений Гараничев не должен был попасть в состав сборной России на чемпионат мира. Спортсмен неудачно выступил на чемпионате Европы, но тренерский штаб включил его в число участников турнира в Поклюке.

"При прочих равных условиях Гараничев, конечно, не должен ехать на чемпионат мира. Он готов слабенько, но нам нужны запасные", — приводит "Чемпионат" слова Губерниева.

Комментатор отметил, что Гараничев попал в команду из-за того, что не все биатлонисты смогут пройти полную дистанцию чемпионата мира. Гараничев, скорее всего, выйдет на старт индивидуальной гонки. Вероятно, Матвей Елисеев пробежит не все гонки.

Чемпионат мира состоится с 10 по 21 февраля. В первый день соревнований запланирована смешанная эстафета.

Автор: Артём Пермяков
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