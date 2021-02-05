"Это ещё не конец": Овечкин о погоне за рекордом Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отреагировал на покорение очередного рубежа в НХЛ. Форвард в матче с "Рейнджерс" забросил 709-ю шайбу и вышел на седьмое место по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Чтобы подняться на шестое место и обойти Фила Эспозито, Овечкину необходимо забросить ещё девять шайб. До "вечного" рекорда Уэйна Гретцки 185 голов.

7 лучших снайперов в истории НХЛ

Уэйн Гретцки — 894 шайбы. Горди Хоу — 801. Яромир Ягр — 766. Бретт Халл — 741. Марсель Дионн — 731. Фил Эспозито — 717. Александр Овечкин — 709.

"Это ещё не конец"

Овечкин отметил, что будет продолжать бороться за повышение в рейтинге лучших снайперов НХЛ.

"Да, здорово двигаться вперед, но это еще не конец", — заявил Овечкин.

Форвард отметил, что наслаждается игрой за "Вашингтон", несмотря на то, что "Кэпиталз" пока не могут выступать стабильно. В 11-ти матчах команда набрала 15 очков, проиграв две последние встречи.