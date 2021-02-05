Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отреагировал на покорение очередного рубежа в НХЛ. Форвард в матче с "Рейнджерс" забросил 709-ю шайбу и вышел на седьмое место по количеству голов в регулярных чемпионатах.
Чтобы подняться на шестое место и обойти Фила Эспозито, Овечкину необходимо забросить ещё девять шайб. До "вечного" рекорда Уэйна Гретцки 185 голов.
Овечкин отметил, что будет продолжать бороться за повышение в рейтинге лучших снайперов НХЛ.
"Да, здорово двигаться вперед, но это еще не конец", — заявил Овечкин.
Форвард отметил, что наслаждается игрой за "Вашингтон", несмотря на то, что "Кэпиталз" пока не могут выступать стабильно. В 11-ти матчах команда набрала 15 очков, проиграв две последние встречи.
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