Российские теннисисты узнали соперников по Australian Open
На открытом чемпионате Австралии состоялась жеребьёвка турнирной сетки. Своих соперников по первому кругу узнали российские теннисисты.
В первом раунде стартуют 11 российских теннисисток и пять теннисистов.
Первый круг Australian Open
Женщины
- Екатерина Александрова (29) - Мартина Тревизан (Россия).
- Светлана Кузнецова — Барбора Стрыцова (Чехия).
- Маргарита Гаспарян (LL) - Гарбинье Мугуруса (14, Испания).
- Людмила Самсонова (Q) — Паула Бадоса.
- Дарья Касаткина — Кэйти Бултер (Великобритания).
- Валерия Савиных (Q) — Ализе Корне (Франция).
- Анастасия Потапова — Элисон Риске (24, США).
- Вера Звонарёва — Елена Рыбакина (17, Казахстан).
- Вероника Кудерметова (32) — Марта Костюк (Украина).
- Варвара Грачёва — Анна Блинкова.
Мужчины
- Даниил Медведев (4) - Вашек Поспишил (Канада).
- Андрей Рублёв (7) — Янник Ханфман (Германия).
- Карен Хачанов (19) — Александар Вукич (WC, Сербия).
- Аслан Карацев (Q) — Джанлукой Маджер (Италия).
- Роман Сафиуллин (Q) — Илья Ивашко (Белоруссия).