WADA допустило всех российских биатлонистов к чемпионату мира

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что все российские биатлонисты допущены к чемпионату мира. Список участников команды России должно было согласовать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", — приводит ТАСС заявление IBU.

Чемпионат мира в Поклюке состоится с 10 по 21 февраля. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета.

Состав сборной России по биатлону