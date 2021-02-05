WADA допустило всех российских биатлонистов к чемпионату мира

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что все российские биатлонисты допущены к чемпионату мира. Список участников команды России должно было согласовать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", — приводит ТАСС заявление IBU.
Чемпионат мира в Поклюке состоится с 10 по 21 февраля. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...