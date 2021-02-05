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WADA допустило всех российских биатлонистов к чемпионату мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что все российские биатлонисты допущены к чемпионату мира. Список участников команды России должно было согласовать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", — приводит ТАСС заявление IBU.

Чемпионат мира в Поклюке состоится с 10 по 21 февраля. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета.

Состав сборной России по биатлону

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
  • Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова.
Автор: Артём Пермяков
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