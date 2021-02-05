"Вашингтон" Овечкина и "Рейнджерс" Панарина устроили массовую драку

Хоккеисты "Рейнджерс" и "Вашингтона" устроили массовую драку после финальной сирены матча регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась поражением "Кэпиталз" со счётом 2:4.

За несколько секунд до окончания игры форвард "Рейнджерс" Брендан Лемье задел ногу вратаря Витека Ванечека. Реакция игроков "Вашингтона" была молниеносной - несколько хоккеистов полезли в драку. Больше всех постарались Брендан Диллон и Кевин Руни.

В этой игре нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на седьмое место среди снайперов в истории НХЛ.