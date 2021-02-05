Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации двух борцов. Отстранение на четыре года получили Руслан Абдулаев и Рашид Кайтмазов.
Оба борца дисквалифицированы за нарушение пункта 2.1 антидопинговых правил:
"Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".
Абдулаев является чемпионом мира 2019 года по грэпплингу. Кайтмазов в этой же дисциплине стал чемпионом Европы.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...