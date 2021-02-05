Двух российских борцов дисквалифицировали за допинг на четыре года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации двух борцов. Отстранение на четыре года получили Руслан Абдулаев и Рашид Кайтмазов.

Оба борца дисквалифицированы за нарушение пункта 2.1 антидопинговых правил:

"Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".

Абдулаев является чемпионом мира 2019 года по грэпплингу. Кайтмазов в этой же дисциплине стал чемпионом Европы.