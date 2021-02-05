Сборная Германии в матче группового турнира ATP Cup обыграла команду Сербии со счётом 2:1. Немецкие теннисисты вышли в полуфинал турнира.
Ян-Леннард Штруфф в первом матче победил Душана Лайовича (3:6, 6:3, 6:4), а Александр Зверев уступил Новаку Джоковичу (7:6, 2:6, 5:7).
В решающем парном матче Штруфф и Зверев обыграли Джоковича и Николу Чачича со счётом 7:6, 5:7, 10:7. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
Сборная Германии стала соперником команды России в полуфинале ATP Cup. В составе российской сборной выступают Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Евгений Донской и Аслан Карацев.
В другом полуфинале сыграют команды Италии и Испании. Обе встречи пройдут 6 февраля.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...