"Уфа" подписала защитника английского "Сток Сити"

"Уфа" подписала контракт с австрийским защитником "Сток Сити" Морицом Бауэром. Игрок проведёт в Башкирии время до окончания сезона, соглашение подписано на правах аренды, сообщает пресс-служба уфимцев.

"Футбольный клуб "Уфа" рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед!" — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Бауэр имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Полтора сезона австриец отыграл в "Рубине". В 2018 году игрок перешёл в "Сток Сити", но не смог закрепиться в основе команды.

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