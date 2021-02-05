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"Уфа" подписала защитника английского "Сток Сити"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Уфа" подписала контракт с австрийским защитником "Сток Сити" Морицом Бауэром. Игрок проведёт в Башкирии время до окончания сезона, соглашение подписано на правах аренды, сообщает пресс-служба уфимцев.

"Футбольный клуб "Уфа" рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед!" — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Бауэр имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Полтора сезона австриец отыграл в "Рубине". В 2018 году игрок перешёл в "Сток Сити", но не смог закрепиться в основе команды.

Статистика Морица Бауэера

  • 2011-2016. "Грассхоппер" (Швейцария) — 102 матча.
  • 2016-2017. "Рубин" (Россия) — 41 матч.
  • 2017-2021. "Сток Сити" (Англия) — 26 матчей.
  • 2020. "Селтик" (Шотландия), аренда — 13 матчей.
  • Сборная Австрии — 6 матчей.
Автор: Артём Пермяков
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