Ягудин усомнился в своей адекватности

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал скандал с судейством во время юниорского первенства России. Арбитры не засчитали фигуристу Егору Рухину один четверной прыжок.
В протоколе была записана оценка за тройной сальхов. Позже судьи исправили ошибку, после чего Рухин поднялся на третье место.
По словам Ягудина, ошибка судей была очевидной, но внесение изменений в протокол позволило исправить ситуацию.
"В один момент я просто усомнился в своей адекватности и даже пошутил в эфире, что меня уже ждет окулист", - заявил Ягудин "Чемпионату".
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.