Ягудин усомнился в своей адекватности

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал скандал с судейством во время юниорского первенства России. Арбитры не засчитали фигуристу Егору Рухину один четверной прыжок.

В протоколе была записана оценка за тройной сальхов. Позже судьи исправили ошибку, после чего Рухин поднялся на третье место.

По словам Ягудина, ошибка судей была очевидной, но внесение изменений в протокол позволило исправить ситуацию.