Пилот "Формулы-1" Мазепин оштрафован за проезд на красный свет

Британский суд вынес решение о штрафе российскому гонщику "Хааса" Никите Мазепину. Россиянин нарушил правила дорожного движения, сообщает RaceFans.

Мазепиин проехал на красный свет через 1,7 секунды после его загорания в городе Бракнеле. Россиянин заплатит за нарушение 274 фунта стерлинга, а также получит три штрафных бала в водительские права.

Мазепин в этом году дебютирует в "Формуле-1". Он стал четвёртым россиянином в "Королевских гонках" после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.