Боец UFC разбил голову, нырнув в прорубь

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о том, как получил необычную травму. Спортсмен во время прогулки решил прыгнуть в прорубь и разбил себе голову.
"Мне показалось, там были снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, как лопнула кожа", - написал боец.
Боец обратился за помощью к врачам, которые наложили ему швы. Двалишвили отметил, что ощутил сильную боль, но сейчас чувствует себя хорошо.
С 2017 года Двалишвили провёл в UFC семь боёв, в которых одержал пять побед.
Видео прыжка грузинского бойца можно посмотреть в Instagram.
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