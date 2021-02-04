Боец UFC разбил голову, нырнув в прорубь

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о том, как получил необычную травму. Спортсмен во время прогулки решил прыгнуть в прорубь и разбил себе голову.

"Мне показалось, там были снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, как лопнула кожа", - написал боец.

Боец обратился за помощью к врачам, которые наложили ему швы. Двалишвили отметил, что ощутил сильную боль, но сейчас чувствует себя хорошо.

С 2017 года Двалишвили провёл в UFC семь боёв, в которых одержал пять побед.

Видео прыжка грузинского бойца можно посмотреть в Instagram.