"Немного ускоглазые, тёмненькие": Бавин о сходстве с Неймаром

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин отреагировал на шутку в Сети о своём сходстве с форвардом "ПСЖ" Неймаром. Россиянина сравнили с бразильцем после фото из самолёта екатеринбургской команды.

"Мы оба узкоглазые немного, тёмненькие, невысокие. Было бы приятно, если бы еще по игре замечали", — приводит "Матч ТВ" слова футболиста.

Российский Неймар Бавин

Бавин является воспитанником школы московского ЦСКА. В состав основной команды полузащитник пробиться не смог, проведя за армейцев всего одну игру.

После неудачи в ЦСКА Бавин уехал в Португалию, где на протяжении полутора лет играл за "Лейрию". В 2016 году футболист вернулся в Россию, подписав контракт с "Зенитом".

За основу питерцев так же провёл один матч. За "Зенит-2" отыграл 45 матчей, забив один гол.

В 2017 году подписал контракт с "Уралом". В Екатеринбурге Бавин стал игроком основы, проведя 55 игр в чемпионате РПЛ.