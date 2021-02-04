Игроки "Фиорентины" восхищаются мастерством Кокорина

Футболисты "Фиорентины" с воодушевлением восприняли приход нападающего Александра Кокорина в команду. Игроки восхищаются мастерством российского новичка.

Так, защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги назвал удар Кокорина по мячу выдающимся. Вместе с тем, партнёры по команде считают, что россиянину понадобится время, чтобы адаптироваться в новой команде.

"У него удар большого футболиста, и он уже рвётся на поле. Видно, как Кокорин старается на тренировках изо всех сил. Но ему понадобится время, чтобы привыкнуть к итальянскому футболу", - приводит Fiorentina News слова Бираги.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" 27 января. Спустя неделю он получил разрешение на работу в Италии. Россиянин может дебютировать за "фиалок" уже в пятницу. Флорентийцы проведут домашнюю игру Серии А против "Интера".