Стало известно, почему Промес пока не перешёл в "Спартак"

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о сложностях в переговорах по переходу нападающего "Аякса" Квинси Промеса. По его словам, клубы согласовали основные пункты трансфера, но не могут договориться по ответственности в случае негативного для футболиста решения суда по его делу в Амстердаме.

Против Промеса открыто уголовное дело. Игрока обвиняют в нанесении ножевых ранений своему родственнику. Пока никаких препятствий для переезда в Россию нет, но в "Спартаке" хотят быть уверенными, что решение суда никак не повлияет на клуб.

"Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе. При любом решении суда. Мы хотим или разбить риски, или их не иметь", — приводит "СЭ" слова Мележикова.

В "Спартаке" не хотят выплачивать всю сумму трансфера, если Промес не сможет играть по итогам рассмотрения дела. Мележиков заявил, что красно-белые предлагают разные варианты "Аяксу", но голландцы пока не идут на компромисс.