Дюков объяснил, почему РФС не может отменить лимит на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация не может отменить лимит на легионеров. Клубы РПЛ могут внести в заявку на сезон не более восьми иностранных футболистов.

По словам Дюкова, лимит позволяет российским футболистам получить игровую практику, а также мотивирует клубы менять трансферную стратегию.

"Каких-то защищенных позиций теперь нет, и это дает возможность российским игрокам, прежде всего на позиции центрального защитника, получить игровую практику", — заявил Дюков после переизбрания на пост президента РФС.

Лимит на легионеров в российском футболе был введен в 2005 году. Ранее команды могли выпускать на поле одновременно не более пяти, семи или шести иностранных футболистов.