Сын Аршавина оформил первый хет-трик за "Спартак"

Сын экс-футболиста "Зенита" Андрея Аршавина Арсений стал одним из героев матча академии "Спартака" против "Вымпела" из Королёва. Восьмилетний игрок забил в этой игре три мяча.

Спартаковцы выиграли у соперника со счётом 23:0.

Арсения в школу "Спартака" отдала бывшая жена Аршавина Юлия Барановская. Отец с иронией отреагировал на такую новость, заявив, что будет "разваливать "Спартак" изнутри".

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008, а также с 2012 по 2015 год. Вместе с командой он три раза выиграл чемпионат России и взял Кубок УЕФА. Игра за питерскую команду позволила нападающему уехать в лондонский "Арсенал".