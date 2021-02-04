ЦСКА намерен подписать норвежца Бохинена

ЦСКА проявляет интерес к норвежскому полузащитнику "Стабека" Эмилю Бохинену. Сумма трансфера может составить около 1 млн евро.

По сведениям норвежского издания VG, с ЦСКА за 21-летнего Бохинена конкурирует гранд местного чемпионата "Мольде". Сам футболист и спортивный директор "Стабека" отказались комментировать информацию о возможном трансфере.

Судьба футболиста решится в ближайшее время - трансферное окно в России закрывается 25 февраля. После этого клубы не смогут заявлять новых игроков.

Эмиль Бохинен

Бохинен является воспитанником "Стабека". В основе клуба он дебютировал в 2017 году. В 63 матчах полузащитник забил девять мячей.

Бохинен имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Норвегии. В команде он провёл десять матчей.