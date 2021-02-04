РФС продлил срок полномочий президента Дюкова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый срок. Сегодня состоялась внеочередная конференция организации, сообщает пресс-служба РФС.

Дюков являлся безальтернативным кандидатом на пост главы РФС. Делегаты проголосовали за него единогласно.

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. После сегодняшних выборов его полномочия продлены на четыре года.

Президент РФС работает в "Газпромнефти". С 2008 года он занимает должность председателя правления ПАО. В 2018 году издание Forbes оценило его состояние в 500 млн долларов.