Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый срок. Сегодня состоялась внеочередная конференция организации, сообщает пресс-служба РФС.
Дюков являлся безальтернативным кандидатом на пост главы РФС. Делегаты проголосовали за него единогласно.
Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. После сегодняшних выборов его полномочия продлены на четыре года.
Президент РФС работает в "Газпромнефти". С 2008 года он занимает должность председателя правления ПАО. В 2018 году издание Forbes оценило его состояние в 500 млн долларов.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.