Быстров согласился бесплатно играть за "Тамбов"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров предложил свои услуги "Тамбову". 37-летний тренер юниорской сборной России заявил, что готов играть за клуб до конца сезона бесплатно.

У "Тамбова" возникли финансовые проблемы — руководство области прекратило спонсировать футболистов. В клубе большие задолженности по заработной плате, а в основном составе осталось девять игроков.

Ранее сообщалось, что "Тамбов" начнёт процедуру банкротства и не будет доигрывать чемпионат.

"Я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь", — приводит "СЭ" слова Быстрова.

Быстров в составе "Зенита", "Спартака", "Анжи", "Краснодара" и "Тосно" провёл 402 матча, в которых забил 49 голов. В последний раз выходил на поле в официальной игре в 2017 году.